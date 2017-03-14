Как выбрать платье и выжить в свадебной лихорадке? Советы Алины Герман

Если честно, для невесты ничего более важного, чем платье, не существует. В первую очередь, наряд демонстрирует чувство стиля и красоту девушки. Получается, что платье — это реализованная картинка из головы мужчины, то какой он хочет увидеть свою избранницу. А мы занимаемся своеобразной «предпродажной подготовкой» — делаем барышню такой, чтобы жених открыл рот от восхищения.

Одна моя клиентка заказала платье в Италии за какие-то миллионы евро, год ждала, добывала его угрозами физической расправы над именитым дизайнером, а ее посылали подальше со словами: «Вы знаете, кому вы звоните? Да наши кружева расшиваются бабками в семейном ателье под Неаполем». В итоге пришла тканевая «рыбка» на поролоновых чашках, а на талии — толстая бельевая резинка. Это такой костюм русалки, что когда двигаешься, поролоновые чашки остаются на месте — Джессика Рэббит выходила бы замуж только так. В тот момент этой заказчице мы шили, внимание, свадебный купальник, потому что после церемонии планировался медовый месяц по всем континентам. В итоге мы стали придумывать ей новое платье — она хотела полностью голые спину и руки, декольте до самого живота. «Я не видела салат оливье четыре года — уж теперь могу себе позволить такие вырезы, пожалуйста?» — заявила она. Но как же мне удержать открытое декольте до пупа без лямок, оно же распадется, как тюльпан? В таких случаях все дизайнеры используют сеточку натурального цвета. А невеста категорично отказалась: «Я в детстве занималась бальными танцами, я эту сетку ненавижу». Конечно, мы со всем справились: расшили ей кутюрное платье, а еще босоножки, белье для фотосъемки. И даже носочки. И все это за неделю. Пережив вместе свадебную рефлексию, мы перешли на новый уровень отношений. Так она стала моей подругой.

У одной клиентки свадьба была назначена на 19 апреля, а 2 апреля ее увезли в дурдом.

Обычно я прошу для работы над платьем полтора месяца. Первое, что делаю при знакомстве, — спрашиваю у девушки ее любимую киногероиню, чтобы понять образ стилистически. Например, барышня любит классическую Джулию Робертс, идущую в оперу под руку с Ричардом Гиром: длинное алое платье обнажает хрупкие плечи и подчеркивает фигуру. При этом мы не можем взять красную ткань, а заимствуем форму. Сегодня все чаще невесты хотят танцевать, быть активными на праздничном банкете, им нужны комфорт и ощущение свободы. Поэтому мы отрезаем хвосты и шлейфы от нарядов. Опыт показывает, что 90% моих идей реализуются точно так, как и предполагалось на первоначальном эскизе. Даже если девочки приносят много картинок с разными силуэтами и утверждают, что они не знают, чего хотят, — всегда оказывается, что они точно знают, чего хотят. Кому-то мы подкладываем «дополнительную» грудь, кому- то — попу, другим суперкорсетом заужаем талию, беременным делаем удобную резинку. Примерки — это целая культура, когда нужно ездить к дизайнеру со своим бельем, туфлями, крутиться час, пока портные закалывают каждый сантиметр. Зато всегда я слышу на выходе: «Единственное, в чем теперь я могу быть уверенной, — это платье».