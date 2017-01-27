Вчера закончилась неделя высокой моды в Париже, где кроме вечерних нарядов, традиционно были свадебные. Мы выбрали самые красивые.
40 свадебных платьев с недели высокой моды в Париже
Несмотря на то что кутюрная мода не подразумевает тенденций и сезонности, в этой индустрии сейчас происходят изменения. Например, из списка недели моды выбыли Atelier Versace: полноценный показ в Париже бренд променял на хорошо снятый лукбук. А Раф Симонс, наоборот, вывел Calvin Klein на уровень haute couture: в день старта недели высокой моды в Париже компания запустила свою версию американского кутюра — линейку By appointment, которую будут делать на заказ. Любой из образов из пост-кутюрной линии можно будет заказать начиная с первого апреля — и что самое приятное, в любом размере (платья будут шить только по индивидуальным меркам).
Что не меняется — так это наличие хотя бы одного свадебного наряда в каждой коллекции, которое по стилистике не отличается от вечерних платьев. Например, если Elie Saab стилизовали кутюрное шоу в духе 1960-х (с бандо, тюрбанами, крупными сережками и ободками для волос в духе Элизабет Тейлор и Бриджит Бардо), то и финальный выход модели в свадебном платье также ассоциируется с этим десятилетием.
Показ Vetements закрыла девушка в наряде, который больше напоминал свадебный торт, чем платье: очевидно, что Демна Гвасалия сыронизировал над традициями кутюрных показов, которые закрывают невесты. Посмеялась над правилами haute couture и китайский дизайнер Гуо Пей: ее шоу закрыла 85-летняя модель Кармен Делль’Орефайс. Разумеется, в роли невесты и в красном платье, как принято в Китае.
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