40 свадебных платьев с недели высокой моды в Париже

Вчера закончилась неделя высокой моды в Париже, где кроме вечерних нарядов, традиционно были свадебные. Мы выбрали самые красивые.

Несмотря на то что кутюрная мода не подразумевает тенденций и сезонности, в этой индустрии сейчас происходят изменения. Например, из списка недели моды выбыли Atelier Versace: полноценный показ в Париже бренд променял на хорошо снятый лукбук. А Раф Симонс, наоборот, вывел Calvin Klein на уровень haute couture: в день старта недели высокой моды в Париже компания запустила свою версию американского кутюра — линейку By appointment, которую будут делать на заказ. Любой из образов из пост-кутюрной линии можно будет заказать начиная с первого апреля — и что самое приятное, в любом размере (платья будут шить только по индивидуальным меркам).

  • Chanel

  • Alexis Mabille

  • Zuhair Murad

  • Francesco Scognamiglio

  • Valentino

  • Valentino

  • Schiaparelli

  • Dior

  • Elie Saab

  • Giambattista Valli

  • Alexis Mabille

  • Ralph & Russo

  • Valentino

Что не меняется — так это наличие хотя бы одного свадебного наряда в каждой коллекции, которое по стилистике не отличается от вечерних платьев. Например, если Elie Saab стилизовали кутюрное шоу в духе 1960-х (с бандо, тюрбанами, крупными сережками и ободками для волос в духе Элизабет Тейлор и Бриджит Бардо), то и финальный выход модели в свадебном платье также ассоциируется с этим десятилетием.

  • Ralph & Russo

  • Zuhair Murad

  • Alexis Mabille

  • Chanel

  • Dior

  • Elie Saab

  • Giambattista Valli

  • Givenchy

  • Francesco Scognamiglio

  • Ralph & Russo

  • Valentino

  • Viktor & Rolf

  • Ulyana Sergeenko

  • Valentino

Показ Vetements закрыла девушка в наряде, который больше напоминал свадебный торт, чем платье: очевидно, что Демна Гвасалия сыронизировал над традициями кутюрных показов, которые закрывают невесты. Посмеялась над правилами haute couture и китайский дизайнер Гуо Пей: ее шоу закрыла 85-летняя модель Кармен Делль’Орефайс. Разумеется, в роли невесты и в красном платье, как принято в Китае.

  • Vetements

  • Guo Pei

  • Chanel

  • Alexis Mabille

  • Francesco Scognamiglio

  • Francesco Scognamiglio

  • Ralph & Russo

  • Dior

  • Dior

  • Givenchy

  • Valentino

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  • Автор: sobaka
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