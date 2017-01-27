40 свадебных платьев с недели высокой моды в Париже

Несмотря на то что кутюрная мода не подразумевает тенденций и сезонности, в этой индустрии сейчас происходят изменения. Например, из списка недели моды выбыли Atelier Versace: полноценный показ в Париже бренд променял на хорошо снятый лукбук. А Раф Симонс, наоборот, вывел Calvin Klein на уровень haute couture: в день старта недели высокой моды в Париже компания запустила свою версию американского кутюра — линейку By appointment, которую будут делать на заказ. Любой из образов из пост-кутюрной линии можно будет заказать начиная с первого апреля — и что самое приятное, в любом размере (платья будут шить только по индивидуальным меркам).