Свадьба Лизы Одиноких: полевые цветы, пироги вместо торта, «Медлячок» Басты и организация жениха

Фотографии со свадьбы дизайнера и иллюстратора Лизы Одиноких пробуждают в девушках желание выйти замуж. Мы не зря ждали их почти полгода: дачную обстановку, бабушкины пироги и кортеж из лодок полностью продумал жених — организатор мероприятий Игорь Кирпичев. Специально для «Собака.ru» молодожены рассказали о своем знакомстве, предложении, двухдневном празднике и трехнедельном медовом месяце, подытожив: «Больше не Одиноких!».

Мы познакомились «ВКонтакте» 12 ноября 2007 года: Игорь добавился в друзья и написал что-то в стиле «привет, как дела?». Я была уверена, что в интернете невозможно встретить нормального человека — хотя никто не говорит, что мы с Игорем нормальные! Около года мы переписывались с ним в социальных сетях (даже в модной в то время «Аське»), а впервые встретились на праздновании Нового года, когда он пригласил меня с подругой в свою компанию. Наше первое свидание состоялось на катке с пирожками, хотя Игорь ненавидит фигурное катание. А предложение он сделал мне два года назад во время майских праздников в Сан-Себастьяне. Берег океана, звездное небо и такой сюрприз! Конечно, я ждала предложения, но не думала, что это случится в тот самый момент. Была в шоке, даже все слова позабыла!

Свадьбу мы организовывали сами, без агентств, причем 90% торжества придумал Игорь. Он занимается организацией мероприятий уже более 10 лет, и никому не смог доверить наше. Я обсуждала с ним только меню, декор и программу, все остальные моменты Игорь взял на себя. Я знала, что он сделает все на высшем уровне и полностью доверилась мужу — не было такого, что мне хотелось вставить что-то от себя.

В качестве площадки для празднования свадьбы мы выбрали загородный клуб Forest Symphony с большим деревянным домом, прудом и геосферой. Нам хотелось собрать гостей в неформальной обстановке — будто мы пригласили их к себе на дачу. Для декора использовали льняные скатерти, салфетки макраме, винтажные «бабушкины» тарелки в цветочек и полевые букеты. Я нашла референсы в Pinterest, а затем показала понравившиеся картинки студии Kraft Flowers: флористы прониклись этой идеей и помогли ее реализовать.

Чтобы подчеркнуть неформальную «дачную» обстановку, мы сделали максимально простую развлекательную программу. У нас выступал иллюзионист Антон Матюхин — приятель Игоря, с которым они работают на разных ивентах, кавер-бэнд, который радовал нас весь вечер, классный салют, который запускал Игорь с друзьями, и, конечно же, караоке. От многоярусного торта мы тоже отказались — решили заказать пироги, будто бы из бабушкиной печки. Они оказались невероятно вкусными!

Регистрация брака и свадьба проходили в разные дни: 14 и 16 сентября соответственно. И для обоих событий у меня были разные платья: для ЗАГСа — минималистичное белое, заказанное на ASOS, для празднования — из кремового и нежно-розового фатина, сделанное дизайнером Ниной Штеренберг. Мы вдохновлялись образом из старой коллекции Marchesa, плюс мне хотелось чего-то легкого, сказочного, эльфийского. Сама шить себе платье я не решилась: говорят, что это очень плохая примета, а я суеверная.

Костюм Игорю мы купили в Cacharel, причем совершенно случайно: прогуливались по магазинам и решили примерить. Сел как влитой! Что касаемо колец, то их мы заказывали у ребят из ювелирной мастерской DGLS. Они делают украшения из серебра, но под заказ могут изготовить кольца из любого металла. Мы выбрали белое золото и минималистичный дизайн с завитком в виде знака бесконечности.

Самый забавный и трогательный момент торжества — наша встреча с Игорем на выездной регистрации. Я не видела его в день свадьбы, поэтому у алтаря разревелась от счастья. Именно в тот момент у меня ушло напряжение, которого было со мной все «утро невесты». Я даже не могла позировать нашему фотографу Маше Раевской — она постоянно говорила: «Расслабь лицо!». После регистрации, когда гости стали нас поздравлять, я поняла, что самая важная часть позади — пришло время наслаждаться праздником! Во время первого танца я уже не переживала — мы, как многие пары, не ставили и не репетировали его заранее и специально. Игорь категорически отказался от этой идеи, которая, по его мнению, уже стала «пережитком прошлого», а я не настаивала. Поэтому мы импровизировали «на месте» под песню Басты «Медлячок».

Наше свадебное путешествие проходило в Японии — очень понравилась эта яркая и необычная страна. Доброжелательные и вежливые люди, свежие и вкусные суши, невероятная природа! Мы были в Токио (яркий и современный город с чистыми улицами — туда нужно ехать, как минимум, на неделю, чтобы прочувствовать атмосферу), на Фудзияме (мы застали начало сезона кленов — это невероятное зрелище, которое стоит увидеть, а в следующий раз мы обязательно пойдем на вершину!), а также в Киото, Осаке, Хиросиме, Шимоде. В общей сложности мы путешествовали по Японии 3 недели и поняли, что каждое место обладает своей невероятной энергетикой. Я специально перед поездкой учила японский, но он оказался не таким простым!