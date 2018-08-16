Свадьба Егора и Александры Крецан: пляж, бир-понг и лирический джаз Шуры Кузнецовой

Александра: С Егором мы познакомились в 2005 году, когда поступили на факультет журналистики СПбГУ, но за время учебы практически не общались. Спустя пять лет, когда он уже жил в Москве и приезжал в Петербург только на выходные, мы случайно встретились сначала на вечеринке у друзей, а после на дне рождения Шуры Кузнецовой. Из Таврического сада, где проходило празднование, мы с Егором ушли уже вместе.

Егор: Предложение я хотел сделать прошлым летом, когда мы недолго путешествовали по Калифорнии, но из-за того, что подходящий момент по разным причинам не наступил, кольцо прокатилось в кармане от Сан-Франциско и до Лос-Анджелеса. И когда мы с Сашей вернулись в Нью-Йорк, где я на тот момент учился в Колумбийском университете, то вариант остался один: действовать прямо сейчас. Так что позвал ее посмотреть на город с крыш, но в каждом баре на 99 этаже, который мы последовательно выбирали, не было ни романтики, ни свободных мест. Так что пришлось спуститься на землю и просить руки в неизвестном винном заведении на углу 37 улицы и 3 авеню.