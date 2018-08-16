Свадьба Егора и Александры Крецан: пляж, бир-понг и лирический джаз Шуры Кузнецовой
Одна из самых красивых девушек города Александра Янбухтина, исполнительный продюсер телеканала «Кино ТВ», и завидный жених Егор Крецан, спортивный менеджер футбольного клуба «Зенит», поженились — свадьбу играли в Солнечном под песни «подруги по журфаку» Шуры Кузнецовой. Нам молодожены рассказали, как сделать предложение, если все пошло не по плану, устроить красивый праздник без избитых клише и провести вечеринку в один день с регистрацией (и не сойти с ума!).
Александра: С Егором мы познакомились в 2005 году, когда поступили на факультет журналистики СПбГУ, но за время учебы практически не общались. Спустя пять лет, когда он уже жил в Москве и приезжал в Петербург только на выходные, мы случайно встретились сначала на вечеринке у друзей, а после на дне рождения Шуры Кузнецовой. Из Таврического сада, где проходило празднование, мы с Егором ушли уже вместе.
Егор: Предложение я хотел сделать прошлым летом, когда мы недолго путешествовали по Калифорнии, но из-за того, что подходящий момент по разным причинам не наступил, кольцо прокатилось в кармане от Сан-Франциско и до Лос-Анджелеса. И когда мы с Сашей вернулись в Нью-Йорк, где я на тот момент учился в Колумбийском университете, то вариант остался один: действовать прямо сейчас. Так что позвал ее посмотреть на город с крыш, но в каждом баре на 99 этаже, который мы последовательно выбирали, не было ни романтики, ни свободных мест. Так что пришлось спуститься на землю и просить руки в неизвестном винном заведении на углу 37 улицы и 3 авеню.
Александра: Во время подготовки к свадьбе у нас было одно желание — избежать любых свадебных традиций и стереотипов. Ни застольного банкета, ни тамады-шутника, ни разрыва баяна у нас не было: мы просто устроили вечеринку с родственниками и друзьями, которые проводили время без навязанных развлечений. Все активности — по желанию: одни играли в бир-понг (алкогольная игра, в которой участники стараются попасть шариком в стакан с напитком, — Прим. ред.), другие — в футбол на пляже, а третьи в это время пели песни под гитару.
Сценарий, конечно, присутствовал, но за него отвечал настолько прекрасный ведущий, что все происходило естественно и само собой. Когда мы его искали, то желание было одно: найти того, кто потенциально смог бы стать нашим другом. С Сергеем из TwinBrothers так и получилось: он отлично вписался в коллектив и выглядел так, будто тоже пришел повеселиться, но c микрофоном.
Егор: С фотографами нам повезло не меньше: все визуальное в нашей семье так или иначе связано с Сашей, поэтому когда она увидела портфолио Юлии Франтовой, то сразу все решила. Чуть позже к Юле присоединился Гриша Оноприенко, который героически запечатлел все моменты, а за видео отвечали ребята из редакции «Кино ТВ». Свадьбы они, понятно, не снимают, поэтому для всех это был своего рода эксперимент. Мы просто попросили снимать так, как они почувствуют, а когда увидели первые исходники, поняли — все получилось.
Александра: Регистрация и вечеринка были запланированы на один день. Официальная часть — во дворце на Фурштатской, последующая — в ресторане «Атлантис» в Солнечном. Для каждого момента свой наряд: сначала я надеялась найти его в поездке на Каннский кинофестиваль, но оказалось, что там нужно искать не платье, а время на сон. А после безуспешного побега по всем магазинам Петербурга, решила обратиться в ателье и попала на примерку к Татьяне Кочновой. В студии поняла, что нам будет интересно работать вместе, поэтому доверила ей оба платья. Обувь к ним выбирала по стопам Кэрри Брэдшоу: начала день в Manolo Blahnik, а закончила в Jimmy Choo.
У Егора тоже было два костюма — если невеста решила переодеться посреди свадьбы, то почему бы не сделать то же самое жениху? На регистрацию он отправился в простом костюме от Acne Studios, год назад купленном в Нью-Йорке, а затем надел Gucci, который за пару недель до события нашел на распродаже в Италии. Костюм сделан из шерсти, поэтому был риск, что жених расплавится к концу вечера, но к счастью все обошлось.
Егор: На свадьбе было чуть больше 100 человек из разных уголков планеты: Кемерова, где я вырос, Москвы, Америки, Германии, Испании, Казахстана и Украины. Получилась очень душевная и творческая компания — ребята сделали нам несколько классных сюрпризов, а мы показали небольшой фильм про родителей — интервью о детстве, отношениях и ярких воспоминаниях (кажется, он вышиб слезу примерно из всех присутствовавших).
Александра: Один из самых красивых моментов свадьбы — наши с Егором первые минуты в Солнечном. Гости ждали нас на крыше ресторана, а мы поднялись к ним под песню грузинского певца Мебо Нутсубидзе, которого однажды случайно услышали на YouTube. Наш друг Сережа Ильин официально объявил нас мужем и женой, а потом началось веселье.
Егор: Хедлайнером вечеринки была Шура Кузнецова — большой друг семьи, на дне рождения которой и завязались наши отношения. Других музыкантов не приглашали, но в 22:00 за пульт встал диджей Паша Бронкс, который «растанцевал» всех гостей исключения. В нашем распоряжении были терраса, крыша, огромный пляж и ощущение лучшего праздника в жизни.
Александра: Мы довольно давно не были в отпуске, поэтому для медового месяца перебрали кучу вариантов. В итоге решили полететь в Португалию и прожить две недели в свободном режиме: кататься, купаться, загорать и, возможно, встать на серф (но это не точно).
Фото: Юлия Франтова, Григорий Оноприенко, Влад Амелин, Радмилла Сажина
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