Оксана Лаврентьева и Александр Цыпкин поженились
Писатель Александр Цыпкин и основательница компании «Русмода» Оксана Лаврентьева поженились. Ранее они объявили о своей свадьбе в совместном Instagram-аккаунте «Диалоги с котиком», который попал под категорию «18+» и фиксирует самые яркие моменты их отношений (от свиданий из-за «чувства противоречия» до сексуальных несовпадений по гороскопу). Мы сделали фотоподборку из соцсетей того, как проходит свадьба молодоженов.
В одной из своих прошлогодних колонок для «Собака.ru» Александр Цыпкин рассуждал о браке и разводе так: «...жена абсолютно задавила мужа, в каждом споре угрожала, что если он не сделает то, что ей хочется, она пойдет до конца, до разрыва. Он перестал кататься на лыжах, общаться с друзьями, видеться с ребенком от первого брака. Она отжала его до состояния растения. Потом он встречает другую девушку и решает развестись. Ему уже были не важны ее угрозы, напротив, он стал ждать, что спровоцирует расставание».
Подружками со стороны невесты стали Полина Киценко, Ксения Собчак, издатель журнала «Собака.ru» Ника Белоцерковская.
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