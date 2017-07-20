Этим летом со званием одной из самых завидных невест Петербурга распрощалась Галина Голованова — модель, продюсер и режиссер фэшн-шоу. Девушка сказала «да» бизнесмену Николаю Дворянкину, что стало полной неожиданностью для тысяч подписчиков Гали в социальных сетях. Специально для сайта «Собака.ru» она рассказала, почему скрывала свои отношения и кому доверила дизайн подвенечного платья.
Свадьба Гали Головановой и Николая Дворянкина
Мое свадебное платье создавал Янис Чамалиди — я полностью доверилась ему и очень счастлива, что у него получился уникальный наряд. Есть масса именитых марок, специализирующихся на свадебной моде, но большинство я либо видела в Instagram, либо сама в похожих ходила по подиуму или участвовала в съемке. Я несколько раз становилась лицом wedding-коллекций и случалось за раз переодевать 100 подвенечных нарядов, поэтому особой нежности к ним я не испытывала. Мне хотелось уникальности, но простой и благородной — платье, которое ассоциировалось бы только со мной. Янис в этом плане очень тонко чувствует женщин, и меня в том числе.
Янис Чамалиди
дизайнер
Процесс создания платья начался за шесть месяцев до свадьбы, в тот же день, когда я узнал о предстоящем мероприятии. Мне как художнику захотелось отразить то, что я чувствую к своей прекрасной музе, — искреннюю любовь и тепло. Каждый раз, когда я работаю над свадебными нарядами, я вдохновляюсь живописью, историей, литературой и архитектурой города, но с Галей все было по-другому. Взяв в руку карандаш и посмотрев на нее, руки стали рисовать под давлением импульса. Единственное, что меня интересовало, — это мнение невесты, но оказалось, что мы с ней на одной волне.
Для платья мы выбрали сочетание очень интересных материалов: шелкового фатина, перьев и купры. Именно эти ткани помогли передать главную задумку образа — трансформацию: так как я не люблю создавать вещи для одного выхода, за основу был взят силуэт платья-рубашки со съемной юбкой с вырезом и полупрозрачными вставками. Дополнили наряд невесомая фата и, конечно, улыбка счастливой невесты.
Весь образ был коллективным трудом: мы советовались с Янисом на каждом этапе его подготовки. Меньше всего на своей свадьбе мне хотелось быть «невестой», как бы странно это ни звучало. Я себя не представляю со всеми этими типичными диадемами, украшениями, кудрями, локонами, модными пучками и прочими атрибутами. Это совсем не про меня, поэтому мы остановили выбор на прямом конском хвосте, перевязанном шелковой лентой.
Подружки невесты тоже были одеты в платья от Ianis Chamalidy — минималистичного свободного кроя и пастельных тонов. Девочек было немного больше, чем заранее подготовленных нарядов для церемонии, и в итоге Анна Ерешко переквалифицировалась в ответственную за подушечку с кольцами и видеотрансляцию.
Свадьбу мы устраивали без помощи организаторов — уж что-что, а «собирать» мероприятия я умею. Сами нашли площадку Royal Beach с прекрасным видом, газоном и кухней, выбрали декораторов Mary Glow, по рекомендациям близких друзей наняли операторов, а Миша Генделев, с которым мы знакомы уже много лет, согласился стать нашим ведущим. Режиссировала церемонию я сама — не зря же всю жизнь этим занималась!
Наш свадебный танец ставил Искандер Фахрутдинов — хореограф Театра Музыкальной Комедии. Мы несколько раз работали вместе над созданием шоу конкурсов красоты, там я его и заприметила. Задача была сделать неформальный танец без пафоса, с чем Искандер, на мой взгляд, справился. Я залихватски отплясывала на высоченных каблуках — работа моделью научила меня делать вид, что мне удобно в любых туфлях!
У мероприятия было много хештегов, но главным стал #свадьбачетырехнога. У нас с мужем с самого начала отношений родилась история о Четырехноге, который складывался из наших ног. До свадьбы мы не выкладывали фото друг друга и тем более совместные фотографии в социальные сети. О существовании второй половинки можно было судить только из этой истории о Четырехноге, который то пошел в театр, то весь день катался на доске, то осваивал импрессионистов в Эрмитаже. Все друзья следили за рубрикой, поэтому совсем не удивились такому своеобразному обозначению свадьбы.
С возвращением домой ☺️⛈❄️☃ за эти три с половинкой дня #четырехног исходил вдоль и поперёк самый центр Европы #Праганетолькоторт Сходил на концерт Вивальди, загадал желание в нужном месте в нужное время на Карловом мосту, почувствовал себя звездой, поучаствовав в представлении на площади🙈 и открыл для себя множество вкусных мест, особенно незабываемым оказался,да простят меня подруги-веганы, тартарак в мясной лавке nase maso👍🏻 составил свой гастрономический гид по Праге и готов им поделиться с самыми настоящими друзьями💪🏻 #будничетырехнога
Мы долго думали, как незабываемо провести свой медовый отпуск. И решили остановиться на том, что никогда не пробовали. Поэтому выбрали круиз на лайнере из Венеции, который длился неделю, а потом взяли кабриолет и следующую неделю колесили на озере Гарда. Это было невероятно!
Фото: Евгений Беликов, Виорел Курносов
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