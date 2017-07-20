дизайнер

Процесс создания платья начался за шесть месяцев до свадьбы, в тот же день, когда я узнал о предстоящем мероприятии. Мне как художнику захотелось отразить то, что я чувствую к своей прекрасной музе, — искреннюю любовь и тепло. Каждый раз, когда я работаю над свадебными нарядами, я вдохновляюсь живописью, историей, литературой и архитектурой города, но с Галей все было по-другому. Взяв в руку карандаш и посмотрев на нее, руки стали рисовать под давлением импульса. Единственное, что меня интересовало, — это мнение невесты, но оказалось, что мы с ней на одной волне.

Для платья мы выбрали сочетание очень интересных материалов: шелкового фатина, перьев и купры. Именно эти ткани помогли передать главную задумку образа — трансформацию: так как я не люблю создавать вещи для одного выхода, за основу был взят силуэт платья-рубашки со съемной юбкой с вырезом и полупрозрачными вставками. Дополнили наряд невесомая фата и, конечно, улыбка счастливой невесты.