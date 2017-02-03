Свадьбы не будет: Алла Михеева не выходит замуж

Пока Алла Михеева постила в своем Instagram дивные букеты с подписью «Чувствую себя героиней любимого фильма "Great Gatsby"», ее подписчики сходили с ума от восхищения, а особо глазастые даже приметили среди роз помолвочное кольцо и предположили, что Алле сделали предложение. Фантазию подогрели и ранее опубликованные актрисой фотографии с бизнесменом и экс-бойфрендом Ольги Бузовой Тимофеем Майоровым: молодые люди провели новогодний отпуск на горнолыжном курорте в Куршавеле. И хотя Михеева предусмотрительно подписывала снимки тегом #allaandfriends, комментарии пестрели догадками: «Женишок что ли...» и советами «Какой хороший парень! Надо брать!».

На разговоры о скорой свадьбе Алла никак не реагировала, а на днях на «Вечернем Урганте» призналась, что даже не мечтает о свадьбе: «Я, кстати, свадьбу не хочу». Перед самым откровением актрисы сценарист шоу Константин Анисимов сказал, что не женился бы на Михеевой: «С Аллой прикольно общаться, но не больше. Я ее не потяну — это очень дорого».

Фото: Instagram