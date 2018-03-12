"Холостяк" на снежной трассе

Очередной этап премии «Завидный холостяк», которую ивент-агентство «Пироги» организует при содействии с часовым салонов Geneva, прошел под рев моторов

Фото: Алина Широкова

Вторую встречу с волгоградскими холостяками организаторы провели при активном содействии мотосалона «Байк-Пост». Победителем снежного этапа конкурса стал Виктор Тихонин. Все решится на последнем этапе, который пройдет 22 марта в ресторане «Миля»