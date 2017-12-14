Открытие гастрономической лавки «Надо есть»

В начале декабря основатель проекта «НеВинные игры» Екатерина Гончарова пригласила всех в креативное бизнес-пространство «ЛОФТ 1890» на открытие семейной гастрономической лавки «Надо есть!», в которой можно получить набор необходимых ингредиентов для любого блюда — останется только приготовить его. Гостей угощали вином и развлекали конкурсами и подарками от партнеров – парфюмерного бутика «Главные детали»

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Автор: vlg.sobaka.ru
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