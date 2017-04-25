Встреча в "Пиратской пристани"

Последнюю субботу марта стильные герои Волгограда провели в баре "Пиратская пристань", где на бизнес-завтраке с соучредителем главного fashion-события Юга России и Прикаспия Еленой Родненко можно было поговорить о программе Каспийской недели моды, на которой Гога Никабадзе, Корнелия Манго, Beach and cashmere Monaco, Anastasia Kovall и ещё с полсотни дизайнеров выступят в Астраханском кремле в конце апреля. Волгоград будут представлять Арина Боганова, Aida Studio, Luiza Alkhanashvili, a.l.m. studio и Динара Мурасова.