Новый «Ротор» к новым вершинам

Новым главным тренером клуба «Ротор-Волгоград», который по итогам сезона вышел в Футбольную национальную лигу, стал легендарный волгоградский футболист Валерий Есипов.

фото: "Советский спорт"

В форме «Ротора» Есипов провел тринадцать сезонов, сыграл триста сорок девять матчей в чемпионатах России и дважды становился серебряным призером чемпионатов России, а также один раз завоевывал бронзу. Болельщики со стажем восторженно встретили назначение. Собрали самые яркие комментарии:

«Есипов Валера - лучше, чем Дель Пьеро!»

«Легенда! Штрафные не хуже Жуниньо Пернамбукано бил!»

«Это бомба! Вторая любимая команда детства выходит в ФНЛ, а тренером становится легенда команды, который в Волгограде жил со мной на одной лестничной клетке на улице Пушкина!

«13 лет как мы из вышки вылетели, а народ помнит, приятно. Новый тренер, новый стадион, футбольный город, расширение лиги. Как же город соскучился по большому футболу!»

«До того, как стать легендой «Ротора», он был легендой курского «Авангарда». Я ему мячи с бровки подавал, когда в спортивной школе занимался!»

«Уверен, что станет русским Гвардиолой, а «Ротор» волгоградской «Барселоной!»