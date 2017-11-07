Будущее Волгограда: есть варианты

9 ноября в ДК Профсоюзов на проспекте Ленина, 4 пройдет открытая презентация разработанных дизайн-проектов благоустройства ключевых общественных пространств с сохранившейся Царицынской застройкой, которые планируется благоустроить в период с 2018 по 2022 год: улицу Мира и Сурский сквер и улицу Комсомольскую.

Проекты подготовлены победителем Открытого национального архитектурного конкурса на разработку дизайн-проектов общественных пространств архитектурным бюро «MODUL» совместно с консалтинговым бюро КБ Стрелка в рамках федеральной Программы формирования комфортной городской среды АИЖК, Минстроя России и КБ Стрелка. В соответствии с Программой разрабатываются концепции развития общественных пространств для 40 городов России.

В создании проектов участвовали: Администрация Волгограда, Администрация Волгоградской области, местные экспертное сообщество и горожане. При разработке технического задания на проектирование в Волгограде проводились антропологические исследования и интервью, серия экспертных круглых столов и обсуждения промежуточных дизайн-проектов с жителями города.

Приглашаем всех заинтересованных горожан принять участие в презентации дизайн-проектов благоустройства территорий 9 ноября. Задача встреч – получить обратную связь от жителей, чтобы иметь возможность внести изменения при дальнейшей разработке проектно-сметной документации.

Во встречах примут участие представители Администрации Волгограда, Администрации Волгоградской области, архитектурного бюро «MODUL», КБ Стрелка.

Начало в 17-00