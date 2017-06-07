Меняющие реальность

Ольга Либман, Яна Конопатова и Станислав Азаров личным примером показывают, как 900 квадратов унылого бетонного забора можно превратить в арт-объект и наглядное красочное пособие по технологии очистки водопроводной воды.

текст: Ирина Юркова

фото: Мария Улетова, Виктория Рындина, Мария Часовитина

Рассказывает Ольга Либман:«Идея проекта масштабного стрит-арта вдоль трассы в Тракторозаводсом районе появилась еще полгода назад. Сначала появилось место. Потом мы поняли, что именно будем там изображать. Станислав Азаров после экскурсии на водоочистные сооружения «Северные» настолько впечатлился процессом водоочистки и водоподготовки, что создал эскиз буквально за одну ночь.

Мы работаем небольшой командой, профессиональных художника у нас три, все они представители нашей творческой мастерской. В подмогу ищем волонтеров, людей, не имеющих художественных навыков. Ведь суть нашей акции заключается не только в том, что они помогут нам выполнить какие-то покрасочные работы, сделать подмалевок, ну, то есть, что-то очень простое. Мы предлагаем сделать это ради их удовольствия, отдохнуть от повседневности, переключиться на что-то новое. К тому же, сколько среди нас таких, кто «не нараскрашивался» в детстве. Теперь себя может попробовать на таком большом масштабе любой желающий, да еще и помочь в осуществлении такого грандиозного стрит-арт проекта. У нас нет четко фиксированного времени работ, можно прийти на час, на два, кто-то остается на весь день. Некоторые увлекаются и приходят еще, приводят друзей. Мы выдаем всем перчатки, кисти, краски без запаха, которыми легко работать. Благодаря такой помощи мы почти закончили проект».