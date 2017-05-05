Волгоград для гурманов

Сбылась мечта каждого любителя вкусно поесть: благодаря новому проекту «Агентства развития туризма» любой может составить собственную карту гастрономических предпочтений. В путеводителе «Вкусный город» указаны особенности кухни каждого заведения города и рассчитан его средний чек. Так что теперь не нужно тратить много времени на поиск местечка для первого свидания или вечера с «Лигой чемпионов»: достаточно перелистать страницы, на которых собраны самые вкусные адреса, пароли и явки.

Фото: архивы пресс-служб