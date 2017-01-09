25 декабря в Sheraton Ufa Hotel прошел детский новогодний утренник «Рождество в Зазеркалье», организованный журналом «Уфа.Собака.ru», фитнес-клубом World Class и салоном для детей и будущих мам «Кенгуру». Гостей ждал спектакль с участием персонажей фильма «Алиса в стране чудес», резиденция Санта Клауса, новогодняя елка, beauty-зона для девочек и мальчиков, фотосессии, мастер-классы, конкурсы, и, конечно, угощения, подарки и зажигательная дискотека.

Партнеры: Sheraton Ufa Hotel, «Дизайн Интерьер», MiMi Event Design.

Фото: Олег Черных.