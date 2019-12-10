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Открытие танцевального клуба Dance Gallery

В Уфе состоялось открытие нового танцевального клуба Dance Gallery. В честь этого организаторы подготовили шоу-программу.

  • Элиза Савасина, Ольга Шаронова и Елена Доминова

  • Елена Иванова и Борис Андреев

  • Зухра Макурина

  • Михаил Павлов

  • Ясмин и Марина Сибаевы

  • Кирилл и Ирина Плотниковы

  • Анастасия Хруставлева и Вадим Сибаев 

Праздничную атмосферу вечера создавал ведущий Михаил Павлов. Также он со своей кавер-группой Magic 5 исполнил песни популярных исполнителей, а участники и педагоги Dance Gallery приготовили различные танцевальные номера. На открытие пришло более ста гостей — хореографы, любители танцев, предприниматели, блогеры и другие .

  • Ирина Савицкая и Аида Клявлина

  • Дина Гумерова и Борис Андреев

  • Валерия Сулейманова

  • Иван Мухачев и Алексей Горчилин

Фото: Александр Тарасов

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