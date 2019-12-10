Открытие танцевального клуба Dance Gallery

Праздничную атмосферу вечера создавал ведущий Михаил Павлов. Также он со своей кавер-группой Magic 5 исполнил песни популярных исполнителей, а участники и педагоги Dance Gallery приготовили различные танцевальные номера. На открытие пришло более ста гостей — хореографы, любители танцев, предприниматели, блогеры и другие .