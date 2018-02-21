В Comedy Women был один занятный номер. Две героини обсуждали, у кого желания, загаданные 31 декабря, сбываются, а у кого нет. И одна другой говорила: «Вот я, например, чтобы мои желания сбывались, сначала говорю пусику, что хочу, а потом пишу на бумаге. А как иначе? Без этого желания не сбываются».

И, знаете, есть в этом доля правды. Безусловно, многие из нас очень любят сюрпризы. Но мне кажется, что иногда нужно как бы невзначай говорить близким, о чем вы мечтаете и что действительно хотите получить в подарок. Уверен, если человек вас действительно любит, внимателен к вам, то он не пропустит эту важную информацию. И тогда женщины не станут счастливыми обладателями коробки конфет в кокосовой стружке, а мужчины не получат в дар пару новых носков и пену для бритья.