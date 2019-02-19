Из Уфы открывается новый рейс в Сочи

Новые рейсы начнут выполняться с 26 мая – в этот день полетит прямой самолет в Мурманск. Маршрут «Уфа – Сочи» откроют со 2 июня. Самолеты будут летать дважды в неделю: по понедельникам и четвергам, а минимальная стоимость билета – от 7 215 рублей. При этом, как сообщают в авиакомпании, из Санкт-Петербурга в Сочи можно будет улететь за 2 975 рублей, а в Казань – за 3 875.

Полеты будут выполняться на Boeing 737.