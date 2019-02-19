Из Уфы открывается новый рейс в Сочи
Авиакомпания «Нордавиа» открывает двенадцать новых авианаправлений, которые свяжут Сочи с российскими городами, в том числе и с Уфой.
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Фото: nordavia_ra
Новые рейсы начнут выполняться с 26 мая – в этот день полетит прямой самолет в Мурманск. Маршрут «Уфа – Сочи» откроют со 2 июня. Самолеты будут летать дважды в неделю: по понедельникам и четвергам, а минимальная стоимость билета – от 7 215 рублей. При этом, как сообщают в авиакомпании, из Санкт-Петербурга в Сочи можно будет улететь за 2 975 рублей, а в Казань – за 3 875.
Полеты будут выполняться на Boeing 737.
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