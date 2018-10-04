Авиакомпания Utair запустила ежедневные рейсы Тюмень-Уфа-Казань
Самолеты будут летать в осеннее-зимний период.
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Фото: Игорь Полуянов / tjm.aero
Авиакомпания Utair объявила о запуске с 1 октября сразу двух новых рейсов из Тюмени, один из них будет летать через Уфу. Самолеты свяжут крупнейшие города Урала, Сибири и Поволжья.
Первый рейс будет летать из Тюмени через Самару в Екатеринбург, а второй будет следовать из Тюмени через Уфу в Казань.
«Utair продолжает развитие региональной маршрутной сети, включая самые перспективные российские направления. Ежедневные авиарейсы будут актуальны для бизнес-пассажиров, ведь осеннее-зимний период – разгар делового сезона», – пояснил президент «Utair Пассажирские авиалинии» Павел Пермяков.
Рейсы будут выполняться на самолетах ATR72 , которые вмещают до 74 пассажиров. В аэропорту «Рощино» указано, что этот маршрут будет действовать до 15 октября. Билеты на самолет Уфа-Тюмень обойдутся в 2900-3900 рублей. Чуть раньше авиакомпания открыла маршруты из Тюмени в Краснодар, Сочи и Минеральные воды.
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