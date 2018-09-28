«Аэрофлот» резко увеличит число рейсов из Москвы в Уфу

Авиакомпания сообщила, что с 28 октября намерена увеличить число самолетов на маршруте Москва-Уфа. Сейчас рейсы выполняются шесть раз в день, а будут – восемь. Добавится ночное и дневное отправления из Москвы и утреннее и вечернее из Уфы, сообщает портал travel.ru.

C 28 октября вылеты из московского аэропорта Шереметьево: в 1:20, 2:55, 7:25, 9:10, 14:10, 16:00, 18:00 и 22:55. Из Уфы в Москву самолеты будут вылетать в 6:25, 8:30, 9:35, 12:30, 14:15, 19:15, 21:00 и 23:10.

Пять рейсов будут обслуживать самолеты Airbus A320, еще два отдадут Superjet 100 и один – Boeing 737.