18+

Штрафы для авиадебоширов планируют увеличить в 10 раз

Законопроект о повышении штрафов уже приняли в первом чтении.

  • Фото: airportufa.ru

В Государственной думе РФ одобрили в первом чтении законопроект о повышении тарифом для авиадебоширов.
Поправки об усилении административной ответственности планируют внести в Кодекс административных преступлений. Штрафы повысят для тех, кто является на посадку в состоянии алкогольного опьянения, а также отказывается застегнуть ремень безопасности или курит на борту. Штрафы увеличатся до 20-40 тысяч рублей, в редких случаях, виновника могут подвергнуть административному аресту на 15 суток. За мелкое хулиганство на борту самолета также будут взыскивать 30-50 тысяч рублей.
Уже в июне начал действовать закон о черных списках авиадебоширов. Пассажирам, внесенным в списки, может быть отказано в посадке на борт самолета.

Комментарии (0)

Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.

Наши проекты

Новости партнеров