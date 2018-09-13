Штрафы для авиадебоширов планируют увеличить в 10 раз

В Государственной думе РФ одобрили в первом чтении законопроект о повышении тарифом для авиадебоширов.

Поправки об усилении административной ответственности планируют внести в Кодекс административных преступлений. Штрафы повысят для тех, кто является на посадку в состоянии алкогольного опьянения, а также отказывается застегнуть ремень безопасности или курит на борту. Штрафы увеличатся до 20-40 тысяч рублей, в редких случаях, виновника могут подвергнуть административному аресту на 15 суток. За мелкое хулиганство на борту самолета также будут взыскивать 30-50 тысяч рублей.

Уже в июне начал действовать закон о черных списках авиадебоширов. Пассажирам, внесенным в списки, может быть отказано в посадке на борт самолета.