В России началась программа поддержки внутреннего туризма, в рамках которой отдыхающие могут вернуть до 15 тысяч рублей за отдых в любом регионе. На сайте программы опубликован список организаций-партнеров.
Стартовала продажа туров по России с кэшбэком до 15 000 рублей от государства
Башкортостан в этом списке представлен 20 организациями:
– туроператоры «Калейдоскоп», «Алеан», «Виэль», «Делта», «Континент», «Планета Трэвэл», «Премьер-М», «Санатории России», «Урал Батыр» и «Я-Туроператор»;
– отели и гостиницы «AZIMUT Отель Уфа», Sunrise Hotel, «Посадская», «Тау-Таш», «ВолнаСити»;
– Экскурсионные туры «Спутник», «Веди групп», Fantasy Way, «Дэйли» и «Онлайн Экспресс».
О том, как принять участие в программе и сколько составит кэшбэк, мы писали ранее.
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