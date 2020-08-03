Как провести остаток лета ярко?

За последний месяц лета хочется успеть все – поэтому мы собрали 16 локаций в пригороде, каждая – не далее 80 км от Уфы, и добираться до них лучше всего на такси: быстро, с комфортом и приятной музыкой. Гид поделен на четыре тематических блока, в которых каждый найдет что-то по душе. В разделе «Отдохнуть культурно» — музеи и исторические памятники. Категория «Расслабиться на природе» — для тех, кому хочется отдохнуть от суеты на свежем воздухе. Любителям активного отдыха советуем изучить блок «Зарядиться энергией», а гурманам – раздел «Открыть новые вкусы».

Гид можно найти в некоторых машинах, заказывая такси через приложение Ситимобил, через сервис «Такси ВКонтакте» в социальной сети или по телефону.