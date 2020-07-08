ЮНЕСКО организовала глобальную сеть геопарков в 2004 году, сегодня она насчитывает 148 объектов в 42 странах. Как ожидается, включение во Всемирную сеть позволит в разы увечить поток туристов, посещающих «Янган-Тау».
Геопарк «Янган-Тау» вошел во Всемирную сеть ЮНЕСКО
-
instagram.com/khabirovradii
«Янган-Тау» подал заявку в ЮНЕСКО в 2019 году, и на очередном заседании Ассамблеи было объявлено о присвоении геопарку международного статуса. Это первый геопарк с таким статусом на территории России и СНГ.
«Янган-Тау» объединяет 35 геологических объектов, из которых три (разрезы Мечетлино и Большая Лука, гора Янгантау) имеют международную, 10 – национальную и 22 объекта – образовательную значимость. На территории геопарка растут краснокнижные растения, обитают редкие виды животных.
Напомним, что в 2020 году заявку на включение во Всемирную сеть ЮНЕСКО подало и руководство геопарка «Торатау».
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.