Башкортостан и Самарскую область свяжут веломаршрутом

VeloRussia – это молодой некоммерческий проект, стартовавший в 2019 году. Первая в России полноценная региональная сеть веломаршрутов.

В конце июня началась разработка сети в Самарской области, основные требования – она должна охватывать все основные достопримечательности и при этом быть комфортной для путешествия на велосипеде.

Тестовая сеть охватывает Самару, села Подгоры и Рождествено, национальный парк «Самарскую Луку», Жигулевск, Тольятти, переправу через Куйбышевское водохранилище, Ульяновск и многие другие интересные места.