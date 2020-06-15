Заповедник «Аркаим» закрыт до июля

Неофициальный этно-фестиваль проходят в Аркаиме ежегодно в дни летнего солнцестояния 21-22 июня. Туристы проживают в поселке неподалеку от заповедника, однако в этом году администрация поселка стала очагом коронавирусной инфекции.

В общей сложности в районе выявлено 17 случаев заражения Covid-19, в том числе зафиксирован один летальный исход среди медперсонала.

С 26 марта заповедник «Аркаим» закрыт полностью, в соцсетях висит объявление о возобновлении работы первого июля, а на сайте – предупреждение о том, что собираться для проведения этно-фестиваля запрещено:

«Убедительная просьба воздержаться от посещения 21-22 июня. Лагерь и все его службы не работают, будут дежурить отряды полиции и ОМОНа».