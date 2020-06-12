Из-за пандемии Covid-19 внутренний туризм в этом году актуален как никогда. В ближайшее время от уфимского вокзала можно будет добраться прямиком до одного из крупнейших городов Крыма.
Из Уфы до Крыма можно будет добраться на поезде
Перевозкой занимается частная компания «Гранд Сервис Экспресс». Она открывает несколько новых направлений.
Поезд № 141/142 Екатеринбург – Симферополь. Первый поезд из Екатеринбурга отправится 30 июня и прибудет в Симферополь третьего июля, будет курсировать один раз в неделю и следовать через Уфу, Самару, Саратов и Волгоград.
Поезд № 75/76 Симферополь - Екатеринбург будет курсировать раз в неделю. На маршруте – Казань, Саранск, Пенза и Балашов. Первый поезд из Симферополя отправится 28 июня.
Поезд № 525/526 Симферополь - Кисловодск будет курсировать два раза в неделю. На маршруте – Минеральные воды, Армавир, Краснодар. Первый состав отправится 29 июня из Симферополя. Первый поезд из Кисловодска прибудет второго июля.
Поезд № 179/180 Санкт-Петербург – Евпатория будет курсировать через день с остановками в крупных железнодорожных узлах России, включая Рязань, Мичуринск, Воронеж и Ростов-на-Дону. Первый поезд отправится с Московского вокзала первого июля.
Билет из Уфы с выездом первого июля обойдется в 3 659 рублей за плацкарт и 6 224 рублей – в купе. В пути придется провести 52 часа 42 минуты, поезд отправится в 11:28 первого июля и прибудет в Симферополь в 16:10 третьего июля.
Купить билет и посмотреть расписание поездов можно на официальном сайте перевозчика по этой ссылке.
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