Из Уфы до Крыма можно будет добраться на поезде

Перевозкой занимается частная компания «Гранд Сервис Экспресс». Она открывает несколько новых направлений.

Поезд № 141/142 Екатеринбург – Симферополь. Первый поезд из Екатеринбурга отправится 30 июня и прибудет в Симферополь третьего июля, будет курсировать один раз в неделю и следовать через Уфу, Самару, Саратов и Волгоград.

Поезд № 75/76 Симферополь - Екатеринбург будет курсировать раз в неделю. На маршруте – Казань, Саранск, Пенза и Балашов. Первый поезд из Симферополя отправится 28 июня.

Поезд № 525/526 Симферополь - Кисловодск будет курсировать два раза в неделю. На маршруте – Минеральные воды, Армавир, Краснодар. Первый состав отправится 29 июня из Симферополя. Первый поезд из Кисловодска прибудет второго июля.

Поезд № 179/180 Санкт-Петербург – Евпатория будет курсировать через день с остановками в крупных железнодорожных узлах России, включая Рязань, Мичуринск, Воронеж и Ростов-на-Дону. Первый поезд отправится с Московского вокзала первого июля.

Билет из Уфы с выездом первого июля обойдется в 3 659 рублей за плацкарт и 6 224 рублей – в купе. В пути придется провести 52 часа 42 минуты, поезд отправится в 11:28 первого июля и прибудет в Симферополь в 16:10 третьего июля.

Купить билет и посмотреть расписание поездов можно на официальном сайте перевозчика по этой ссылке.