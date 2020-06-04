Российский космонавт Иван Вагнер опубликовал в Instagram фото гор Ямантау и Иремель, высота которых превышает полторы тысячи метров.
Космонавт сфотографировал горы Башкортостана с борта МКС
Иван Вагнер проводит на своей странице своеобразную игру, публикуя фото различных объектов с борта МКС и предлагая подписчикам угадать, что это за местность.
«На фотографиях показан Южный Урал, а если быть точнее, на первом снимке – Ямантау – высшая точка Южного Урала, расположенная в Белорецком районе Республики Башкортостан (1656 метров). На втором – Иремель – вторая по величине вершина Южного Урала высотой 1582 метра.
На территории хребта Аваляк, откуда берут начало притоки реки Белая, и горы Иремель создан национальный парк "Иремель"», – подписал Вагнер эти фото.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.