Космонавт сфотографировал горы Башкортостана с борта МКС

Иван Вагнер проводит на своей странице своеобразную игру, публикуя фото различных объектов с борта МКС и предлагая подписчикам угадать, что это за местность.

«На фотографиях показан Южный Урал, а если быть точнее, на первом снимке – Ямантау – высшая точка Южного Урала, расположенная в Белорецком районе Республики Башкортостан (1656 метров). На втором – Иремель – вторая по величине вершина Южного Урала высотой 1582 метра.

На территории хребта Аваляк, откуда берут начало притоки реки Белая, и горы Иремель создан национальный парк "Иремель"», – подписал Вагнер эти фото.