Уфимцев приглашают принять участие в туристическом квесте

Для выполнения квеста надо посетить четыре крайних географических точки республики, обозначенных стелами в виде бело-голубых пограничных столбов с указанием географических координат, географического центра Башкирии и «точки 55» – единственного места на суше с уникальными координатами (55*северной широты и 55* восточной долготы).

Северная стела находится в Янаульском районе, южная – в Зианчуринском, западная – в Бакалинском, восточная – в Учалинском. Географический центр расположен в Гафурийском районе, близ деревни Зириково. Там также установлен памятный знак. «Точка 55» находится в Кушнаренковском районе близ деревни Нижнесаитово.

Сроки проведения:

с первого июня по первое ноября – посещение крайних географических точек, географического центра Башкирии и «Точки 55»;

до 15 ноября – предоставление отчетов в Региональное отделение РГО по электронной почте rgo-rb@mail.ru с пометкой «Башкирская кругосветка»;

с 15 по 30 ноября – рассмотрение отчетов и подведение итогов;

до 20 декабря – церемония вручения жетонов «Башкирская кругосветка» и удостоверений о завершении проекта.

К отчету прилагаются:

– Личные фотографии участника на фоне каждого пограничного столба (на фотографиях должны быть четко видны таблички с логотипом РО РГО РБ).

– Фото-отчет о пребывании участника в краеведческих музеях каждого вышеперечисленного муниципального района (в случае, если музей закрыт, фотография участника у входа в музей, рядом с табличкой).

– Фотографии сувениров с символикой районов, участвующих в проекте (желательно).

– Ответы на шесть вопросов, связанных с историей, культурой, географическими природными достопримечательностями каждого района (в виде текстового файла, шрифт Times New Roman, 14):

1. Чем знаменит разрез «Усолка» в Гафурийском районе?

2. Назовите 2-3 фамилии знаменитых людей Янаульского района.

3. Какие легенды связаны с пещерами Бакалинского района?

4. Какая деревня находится рядом с горой Нос в Зианчуринском районе?

5. Назовите самое большое озеро – памятник природы в Учалинском районе?

6. Какая секретная организация находилась в годы Великой Отечественной войны в селе Кушнаренково?