Суть квеста – в посещении шести географических точек республики и ответе на вопросы. Победители получают жетоны «Башкирская кругосветка» и удостоверения о завершении проекта.
Уфимцев приглашают принять участие в туристическом квесте
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rgo-rb.ru
Для выполнения квеста надо посетить четыре крайних географических точки республики, обозначенных стелами в виде бело-голубых пограничных столбов с указанием географических координат, географического центра Башкирии и «точки 55» – единственного места на суше с уникальными координатами (55*северной широты и 55* восточной долготы).
Северная стела находится в Янаульском районе, южная – в Зианчуринском, западная – в Бакалинском, восточная – в Учалинском. Географический центр расположен в Гафурийском районе, близ деревни Зириково. Там также установлен памятный знак. «Точка 55» находится в Кушнаренковском районе близ деревни Нижнесаитово.
Сроки проведения:
с первого июня по первое ноября – посещение крайних географических точек, географического центра Башкирии и «Точки 55»;
до 15 ноября – предоставление отчетов в Региональное отделение РГО по электронной почте rgo-rb@mail.ru с пометкой «Башкирская кругосветка»;
с 15 по 30 ноября – рассмотрение отчетов и подведение итогов;
до 20 декабря – церемония вручения жетонов «Башкирская кругосветка» и удостоверений о завершении проекта.
К отчету прилагаются:
– Личные фотографии участника на фоне каждого пограничного столба (на фотографиях должны быть четко видны таблички с логотипом РО РГО РБ).
– Фото-отчет о пребывании участника в краеведческих музеях каждого вышеперечисленного муниципального района (в случае, если музей закрыт, фотография участника у входа в музей, рядом с табличкой).
– Фотографии сувениров с символикой районов, участвующих в проекте (желательно).
– Ответы на шесть вопросов, связанных с историей, культурой, географическими природными достопримечательностями каждого района (в виде текстового файла, шрифт Times New Roman, 14):
1. Чем знаменит разрез «Усолка» в Гафурийском районе?
2. Назовите 2-3 фамилии знаменитых людей Янаульского района.
3. Какие легенды связаны с пещерами Бакалинского района?
4. Какая деревня находится рядом с горой Нос в Зианчуринском районе?
5. Назовите самое большое озеро – памятник природы в Учалинском районе?
6. Какая секретная организация находилась в годы Великой Отечественной войны в селе Кушнаренково?
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