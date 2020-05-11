Первого июня стартует новый веломаршрут по достопримечательностям Башкортостана

Заезды организует республиканский проект VeloRussia – это первая в России полноценная региональная сеть веломаршрутов.

Новый транс протяженностью 1000 километров получил название «Южный Урал», он охватит три стандартных маршрута VeloRussia по горной местности. Заезд стартует первого июня 2020 года от станции Кропачево.

VeloRussia – молодой проект, открывшийся только в 2019 году, поэтому маршруты еще проходят обкатку, изучается инфраструктура, возможности и места ночевок.

Консультации можно получить по телефону +7(927)930-59-60 или на сайте Terra Bashkiria.