Путешествие на велосипеде длинной в несколько дней по интересным районам республики – звучит как отличное начало лета для любителей активного отдыха.
Первого июня стартует новый веломаршрут по достопримечательностям Башкортостана
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terra-bashkiria.info
Заезды организует республиканский проект VeloRussia – это первая в России полноценная региональная сеть веломаршрутов.
Новый транс протяженностью 1000 километров получил название «Южный Урал», он охватит три стандартных маршрута VeloRussia по горной местности. Заезд стартует первого июня 2020 года от станции Кропачево.
VeloRussia – молодой проект, открывшийся только в 2019 году, поэтому маршруты еще проходят обкатку, изучается инфраструктура, возможности и места ночевок.
Консультации можно получить по телефону +7(927)930-59-60 или на сайте Terra Bashkiria.
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