Башкортостан будет выделять землю для туристических проектов

Об этом Глава Башкортостана рассказал на презентации проектов в сфере туризма, которые подготовили полуфиналисты всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства».

«Туризм – одна из важнейших отраслей нашей экономики, у нее огромный потенциал. Поэтому ваши проекты и предложения очень интересны для нас. Мы пытаемся решить множество разноплановых задач, в числе которых строительство музейных комплексов, создание туристической инфраструктуры, развитие сферы услуг. Мы готовы помогать предпринимателям, которые хотят идти в это направление, – выделять земельные участки, подводить необходимые коммуникации, предоставлять другие меры поддержки», – сообщил Радий Хабиров.

В этом году в конкурсе приняли участие 42 проекта от Башкортостана, финал состоится в апреле. Радий Хабиров пообещал выделить гранты победителям, которые решат реализовывать свои проекты на территории республики.