В Уфе на месте санатория «Салют» построят реабилитационный центр

В ходе заседания и.о. вице-премьера Ленара Иванова сообщила, что санаторий «Салют» − потенциальный банкрот. Его закроют в ближайшее время, чтобы построить здесь новый реабилитационный центр. Он будет включать новый медицинский корпус на 100 стационарных мест и возможностью принимать днем до 250 человек, мини-гостиницы на 20 мест. Возле центра будет разбит парк, а площадь всего учреждения достигнет 11,5 тысяч квадратных метров. В 2019 году планируют начать капитальный ремонт существующего здания, в следующем году построят стационар.

«Салют» в конце 2017 года стал коммерческим и перестал подчиняться Минздраву РБ. Но чтобы существовать, санаторий должен был предлагать путевки для реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья. В 2018 году не было продано ни одной путевки и за год центр накопил задолженность около 50 миллионов рублей.