14 марта в фирменном бутике IQOS прошел public talk* с участием Яны Милорадовской, главного редактора «Собака.ru» в Петербурге, и Романа Гражданкина, шеф-повара гастробара Casablanca. Они обсудили тему последних технологических трендов в кулинарии и миксологии, а также гастрономические особенности Уфы.
Мероприятие прошло в честь запуска коллаборации инновационного бренда IQOS с ведущими экспертами в мире вкуса — Хуаном Амадором, шеф-поваром с мировым именем, и Рене Соффнером, миксологом, лауреатом международных премий.
Премьера глобальной коллаборации бренда состоялась в начале февраля в центре Москвы в необычном экспериментальном формате путешествия по миру вкусов и ощущений. Следующим шагом в развитии проекта стала серия мероприятий в российских городах, где бренд пригласил к сотрудничеству локальных гастро-экспертов.
Коллаборация IQOS с Хуаном Амадором и Рене Соффнером — это смелое сотрудничество, которое объединяет опытное мастерство и научный подход. Оно вдохновлено красотой окружающего нас мира: солнечными закатами, жаркими летними днями, холодными туманными рассветами и ослепительными лучами заходящего солнца.
И Хуан, и Рене в своем подходе к работе разделяют философию IQOS: они применяют последние научные достижения и инновационные методы для получения наилучших результатов. «Я использую много техник, в которых очень важен контроль температуры, так что мне очень близка философия IQOS», — подчеркивает Рене.
«Цель шеф-повара — подарить своим гостям новые впечатления. Я бы даже сказал — совершить вместе с ними путешествие на другую планету, уместив это все во вкусах и ароматах на одной тарелке», — говорит о своей работе Хуан.
*public talk — публичное обсуждение
Не исключает риски
Специальный проект
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