В Уфе впервые пройдет День предприимчивых людей

26 мая в замке Lido пройдет бизнес-праздник День предприимчивых людей. Для бизнесменов он станет возможностью поиска контактов и инвесторов, для начинающих предпринимателей – отправной точкой для развития своего дела.

Мероприятие поделят на две части – деловую и развлекательную. В деловой части будут обсуждения, консультации и презентация бренда «Продукт Башкортостана», а также большая тематическая игра «Война стартапов». Зарегистрироваться на участии в ней можно на сайте.

Возле замка пройдет открытая часть программы – для детей и взрослых будут работать аниматоры, пройдут танцевальные и вокальные шоу, показ модных коллекций. Организаторы планируют мастер-классы, флешмоб, а вечером – фейерверк и фаер-шоу. Также в течение дня будет работать фермерская ярмарка.