Уфимский мастер воссоздает башкирские наряды с помощью 3D-принтера

Свой первый костюм Ильдар воссоздал в 2008 году, в точности повторив оригинал, подсмотренный в музее. До появления технологии 3D-печати, он использовал серебряные украшения, которые стоили очень дорого. С появлением принтера, Ильдар смог снизить стоимость на металлические изделия в пять-шесть раз. После обработки и покраски пластиковые изделия от металлических отличить трудно.

− Свой первый принтер мне удалось купить в 2013 году. Уже тогда я установил для себя главное правило, которого придерживаюсь до сих пор – печатать только уникальные прототипа собственной разработки. Зачем печатать не уникальные вещи? Сегодня со мной работает целая команда опытных и увлечённых людей. Основой для воссоздания образов служат музейные экспонаты, этнографические зарисовки и частные коллекции, − рассказал Ильдар компании Picaso, производящей принтеры.

Ильдар продает реплики костюмов, а его работы можно увидеть в кино. Например, в 2014 году на экраны вышел фильм «Етеган: Башкирские легенды в песнях» по мотивам легенды «Семь девушек». Главные героини предстают перед зрителями в костюмах, украшенными серебряными монетами работы Ильдара Гатауллина.

В ближайшее время мастер планирует провести несколько выставок своих работ, показав реконструированные исторические наряды и отдельные детали костюмов.