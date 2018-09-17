Интерьерные обновки: где в Уфе найти скидки, посмотреть выставки и оценить новые коллекции

3 Вогнать в краску

В Уфе прошла презентация бренда красок Benjamin Moore. История этой марки началась в 1883 году, когда братья Бенджамин и Роберт Мур начали производить краску в Нью-Йорке. Сегодня палитра цветов Benjamin Moore насчитывает свыше четырнадцати тысяч оттенков, а краски бренда известны тем, что не содержат свинец и ртуть и безопасны для окружающей среды.