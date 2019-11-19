Как в домашних условиях определить качество вина?

Замруководителя Роскачества Илья Лоевский сказал, что в домашних условиях качество вина можно определить по внешнему виду, аромату и вкусу.

Так, если в напитке плавают осадки — повод усомниться в качестве. Вино должно обладать естественным здоровым цветом с блеском: белое сухое — светло-соломенным или бледно-золотистым, красное — насыщенно рубиново-вишневым или непрозрачно-красным с фиолетовым оттенком. Аромат должен быть цветочный, фруктовый, животный, растительный.

«Мышиный» привкус и оттенок цветной капусты, лука, вареной свеклы говорят о низком качестве напитка или ошибках, допущенных в производстве.

Также в России появилось безалкогольное вино. Специалисты компании Familia Torres разработали технологию, которая отделяет алкоголь, но при этом не нарушает аромат и вкус напитка.