В Уфе открылась новая студия развития тела Vozдух: здесь можно развивать гибкость, научиться садиться на шпагат «с нуля» и улучшать осанку на спортивных занятиях.
Где в Уфе заняться йогой и акробатикой в гамаке?
Акцент в тренировках сделан на занятия в гамаках: здесь представлены все виды активностей, которыми можно заниматься в полотнах. Растяжку и силовые функциональные тренировки и аэройогу преподают профессиональные тренеры. Кроме того, здесь можно заниматься воздушной акробатикой FlyDance – в двух версиях: для начинающих и профи.
Акцент в тренировках сделан на занятия в гамаках: здесь представлены все виды активностей, которыми можно заниматься в полотнах. Растяжку и силовые функциональные тренировки и аэройогу преподают профессиональные тренеры. Кроме того, здесь можно заниматься воздушной акробатикой FlyDance – в двух версиях: для начинающих и профи.
В студии преподают курсы по растяжке разной направленности: здесь можно научиться садиться на шпагат «с нуля» и развить общую гибкость. Специальный курс «Здоровый позвоночник», который ведет тренер-реабилитолог с медицинским образованием, поможет при болях в спине и шее и решит проблемы с осанкой.
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Студия развития тела Vozдух
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