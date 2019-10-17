Где в Уфе заняться йогой и акробатикой в гамаке?

Акцент в тренировках сделан на занятия в гамаках: здесь представлены все виды активностей, которыми можно заниматься в полотнах. Растяжку и силовые функциональные тренировки и аэройогу преподают профессиональные тренеры. Кроме того, здесь можно заниматься воздушной акробатикой FlyDance – в двух версиях: для начинающих и профи.

Акцент в тренировках сделан на занятия в гамаках: здесь представлены все виды активностей, которыми можно заниматься в полотнах. Растяжку и силовые функциональные тренировки и аэройогу преподают профессиональные тренеры. Кроме того, здесь можно заниматься воздушной акробатикой FlyDance – в двух версиях: для начинающих и профи.

В студии преподают курсы по растяжке разной направленности: здесь можно научиться садиться на шпагат «с нуля» и развить общую гибкость. Специальный курс «Здоровый позвоночник», который ведет тренер-реабилитолог с медицинским образованием, поможет при болях в спине и шее и решит проблемы с осанкой.