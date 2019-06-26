В День молодежи врачи проведут акцию «10 тысяч шагов к жизни» в Уфе

Акция, организованная «Лигой здоровья нации», пройдет в суббота, 29 июня, в ЦПКиО имени Мажита Гафури. Перед ее началом, всем участникам акции специалисты измерят пульс и давление. Волонтеры и инструкторы Лиги проведут инструктаж по ЗОЖ и ГТО, общую зарядку и флешмоб #ПередайСердце. Уфимцам расскажут об огранизации маршрутов здоровья в каждом городе Башкирии, который был бы рассчитан на 10 тысяч шагов.

Сбор участников акции намечен на 9:00 у главной сцены парка. В 9:30 пройдет массовая зарядка, выступят артисты. В 10:30 стартует сама акция – эстафета и прогулка. И, наконец, в 13:00 всем участникам выдадут памятные сертификаты.

Акция основана на рекомендациях ВОЗ проходить от шести до десяти тысяч шагов для поддержания минимума нормальной физической активности человека. Прохождение менее 5000 шагов характеризует образ жизни человека как «сидячий».