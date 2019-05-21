Россиян предупреждают об опасных комарах во Франции

Во Франции значительно ухудшилась эпидемиологическая обстановка – все больше людей обращаются с признаками лихорадок Зика, денге и чикунгунья. Российским туристам, которые летние отпуска хотят провести во Франции, следует быть осторожными.

Роспотребнадзор советует носить одежду, максимально закрывающую части тела, использовать репелленты или другие средства для отпугивания насекомых. В помещениях использовать москитные сетки на дверях и окнах. По возвращении в Россию, заметив ухудшения в состоянии здоровья, необходимо сразу обратиться к врачу.

Ведомство ранее сообщалось, что в Париже обнаружили опасного тигрового комара, являющегося переносчиком смертельных заболеваний. Сейчас власти Франции проводят дезинсекцию возле водоемов и пытаются сдержать распространение комаров.