В Башкортостане началась вакцинация детей от гриппа

Первую партию вакцин от гриппа доставили в республику 24 августа, с 25 августа уже можно привить ребенка. Информации по вакцинации взрослых пока нет.

В 2020 году Минздрав Башкортостана закупил дополнительно 195 тысяч вакцин против гриппа, так как в правительстве опасаются, что пересечение пандемии коронавируса с сезоном ОРВИ, который традиционно начинается в стране в сентябре, создаст большую нагрузку на систему здравоохранения.

Всего до конца года планируют привить 1,83 миллиона человек, в том числе 418 тысяч детей, 1,4 миллиона взрослых, семь тысяч беременных женщин.