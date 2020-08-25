В республике в преддверии начала учебного года стартовала программа вакцинации против гриппа. Она охватит большее количество человек по сравнению с прошлым годом.
В Башкортостане началась вакцинация детей от гриппа
Первую партию вакцин от гриппа доставили в республику 24 августа, с 25 августа уже можно привить ребенка. Информации по вакцинации взрослых пока нет.
В 2020 году Минздрав Башкортостана закупил дополнительно 195 тысяч вакцин против гриппа, так как в правительстве опасаются, что пересечение пандемии коронавируса с сезоном ОРВИ, который традиционно начинается в стране в сентябре, создаст большую нагрузку на систему здравоохранения.
Всего до конца года планируют привить 1,83 миллиона человек, в том числе 418 тысяч детей, 1,4 миллиона взрослых, семь тысяч беременных женщин.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.