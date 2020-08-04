В Башкортостане увеличат объем вакцинации против гриппа

Накануне начала традиционного сезона гриппа Минздрав опасается, что пересечение двух эпидемий может иметь тяжелые последствия для населения.

Так как ситуация по Covid-19 пока не улучшается и вакцины против него нет, Бакшортостан закупает дополнительно 195 тысяч вакцин против гриппа.

Всего в 2020 году планируют привить 1,83 миллиона человек, в том числе 418 тысяч детей, 1,4 миллиона взрослых, семь тысяч беременных женщин.

Также до 15 августа в республике будут делать вакцины от пневмококковой инфекции: по мнению властей, именно она является причиной распространения пневмонии в регионе.