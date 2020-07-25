В Башкортостан привезут новые вакцины, в том числе от коронавируса

До 15 августа будут делать прививки от пневмококковой инфекции людям старше 60 лет, страдающим хроническими заболеваниями легких. Пневмококковая инфекция вызывает целый ряд заболеваний, в том числе пневмонию и менингит.

В сентябре-октябре начнется вакцинация препаратами от гриппа. В Роспотребнадзоре надеются, к тому времени будет готова и вакцина от коронавируса.

Первыми от Covid-19 будут привиты врачи и учителя. Всего планируют привить в этом году около 35% населения, значительная часть к тому времени уже получит иммунитет естественным путем.