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В Башкортостан привезут новые вакцины, в том числе от коронавируса

Осенью в республике начнется сезонная вакцинопрофилактика, в рамках которой, как ожидается, можно будет привиться и от Covid-19. Еще один новый вакцинальный препарат доступен в больницах уже сейчас.

До 15 августа будут делать прививки от пневмококковой инфекции людям старше 60 лет, страдающим хроническими заболеваниями легких. Пневмококковая инфекция вызывает целый ряд заболеваний, в том числе пневмонию и менингит.

В сентябре-октябре начнется вакцинация препаратами от гриппа. В Роспотребнадзоре надеются, к тому времени будет готова и вакцина от коронавируса.

Первыми от Covid-19 будут привиты врачи и учителя. Всего планируют привить в этом году около 35% населения, значительная часть к тому времени уже получит иммунитет естественным путем.

Павел Авдеев,
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