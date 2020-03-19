Многоразовые маски в Уфе раскупили за один день

Партия была раскуплена сразу после поступления. Эти маски, как и обычные, носят не более 2-3 часов в день, но после этого их можно постирать, высушить и погладить утюгом.

Их завезли только в сеть государственных аптек «Госаптека». По республике 350 филиалов госаптек, в Уфе — порядка 35. Одноразовые маски в «Госаптеку» также завозятся, их продают по шесть рублей, но не более пяти штук в одни руки.

Многоразовые маски производит государственное предприятие «Агидель». В будущем планируют увеличить производство до трех и более тысяч штук в день, так как есть много заказов от предприятий, поэтому сейчас «Агидель» срочно набирает швей на работу.