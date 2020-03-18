В Башкортостане начали производить многоразовые медицинские маски

ГУП «Башфармация» и государственное предприятие «Агидель» будут выпускать порядка 1500 многоразовых масок в день, в будущем объемы партий увеличат до 3000 в день. Маски уже доступны в сети государственных аптек «Госаптека», пачка из трех штук стоит 70 рублей.

Недавно «Госаптеку» поступило 15 тысяч одноразовых медицинских масок. Их продают по шесть рублей, но не более пяти штук в одни руки. Несмотря на то, что очередей за масками не наблюдается, раскупают их довольно быстро. По республике всего 350 филиалов госаптек, в Уфе — порядка 35.

Ранее мы писали о том, что власти Башкортостана решили создать 100-тысячный резервный запас защитных масок на случай дефицита и будут бороться с завышением цен на них в аптеках.