Где в Уфе получить консультации по коронавирусу?

В пресс-службе мэрии отметили, что специалисты колл-центра могут проконсультировать по вопросам закупки продуктов питания и товаров первой необходимости, а также организации учебного процесса в заведениях города.

Кроме того, можно получить информацию касательно профилактики инфекции, выезда за границу или прибытия в город из других стран.

Единый номер телефона колл-центра – 8-800-250-56-04.

Консультационный центр Роспотребнадзора, вопросы о вирусе COVID-19 – 8-800-555-49-43.

«Горячая линия» Министерства здравоохранения республики, вопросы о вирусе COVID-19, оформление больничного – 8 (347) 286-58-27, 8 (347) 279-91-20.