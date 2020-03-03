Башкортостан из-за коронавируса запасется защитными масками

В Башкортостане еще не было обнаружено ни одного зараженного коронавирусной инфекцией. В аптеках особого ажиотажа не наблюдается, но на очередном заседании оперативного штаба было принято решение создать 100-тысячный резервный запас защитных масок.

Сейчас в больницах республики медиков обучают противодействовать заражению коронавирусом, есть все необходимое оборудование, а также запасы медикаментов и средств защиты. Люди, прибывающие из стран, где эпидемия уже началась, наблюдаются на дому в течение 14 дней, и если обнаруживаются тревожные симптомы, их помещают на карантин. С особым тщанием проверяли приехавших из Китая, но все они оказались здоровы.

В качестве профилактики Минздрав советует чаще мыть руки с мылом, избегать контактов с людьми, у которых есть признаки простуды, не прикасаться немытыми руками к лицу и отказаться от поездок в Китай, Южную Корею, Иран и Италию, так как в этих странах много заразившихся коронавирусом. Если симптомы простуды или ОРВИ у вас появились после поездки за границу, стоит сообщить об этом в поликлинике по месту жительства.