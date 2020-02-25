В Башкортостане будут развивать медицинский туризм

На сайтах всех медицинских организаций республики появятся вкладки «Медицинский туризм», в них будет представлена информация на нескольких языках: на башкирском, английском, китайском и казахском.

Это поможет иностранцам ориентироваться в услугах, предоставляемых учреждениями Башкортостана. За 2018-й год количество туристов, приезжающих в республику на лечение, возросло с 470 до 600 в среднем, а к 2024 году минздрав рассчитывает принимать до 1900 человек ежегодно.

Кроме того, в 2020 году планируют обновить оборудование во всех государственных стоматологических поликлиниках. Сейчас среди иностранцев, приезжающих в республику лечиться, наиболее популярны стоматология, кардиохирургия, офтальмология и онкология, а также ЭКО и пластическая хирургия.