В Уфе проведут конференцию о здоровом образе жизни

О том, как начать и не перестать питаться правильно, а еще – как не переедать и отказаться от сладкого, расскажут эксперты в области здоровья, спорта и красоты: узнать, как обрести идеальное тело, можно во время Healthy Saturday. Вопросы о здоровье и питании задавать не только можно, но и нужно!

За четыре часа участники обсудят, как питание влияет на здоровье и получат нужные рекомендации, а к концу дня поучаствуют в открытии Sugar Free Bar: в его стенах за лишние калории переживать точно не придется.

Спикерами ЗОЖ-конференции выступят основавшая «Школу Здоровья» терапевт и диетолог Регина Доктор, Healthy-блогер Урсула Ким, амбассадор марафона «Бешеная сушка» Юлия Смольная и другие специалисты (среди них – психолог, дерматолог-косметолог и сексолог!).

Конференция начнется 15 февраля в 12.00, локация – отель Crowne Plaza Ufa.