Как поддерживать себя в форме после 40 лет?

Для того, чтобы держать себя в форме, мужчинам после сорока лет советуют два раза в неделю есть небольшими порциями красное мясо. Оно помогает наращивать мышечную массу. Для женщин этот продукт будет полезен, если есть недостаток железа. Об этом пишет «Российская газета», ссылаясь на Focus Online.

Вегетарианцам надо больше есть шпинат, капусту или мангольд. В их рационе также должны быть зерновые продукты, а вредные углеводы лучше убрать.

После пятидесяти лет людям надо следить за уровнем сахара в крови. В продуктах должно быть мало холестерина, углеводов и много клетчатки.